Magische Momente der Wirklichkeit: Vier Fotografen präsentieren ihre Werke in Immenstadt

Literatur und Musik stiften manchmal dazu an, den „unmöglichen Traum“ zu träumen, wie es ein Musical über Don Quijote lehrt. Manchmal werden solche Träume sogar Wirklichkeit – zumindest teilweise. Das verdeutlicht Schloss Neuschwanstein, der fast vollendete Traum des bayerischen Königs Ludwig II. von einer mittelalterlichen Burg, angeregt von Sagen und Legenden, Epen und Opern. Wohl noch nie konnte man dieses in der Nacht angestrahlte weiße Monument in solch bunten Farben schillern sehen, wie es heuer illuminiert wurde - anlässlich der Open-Air-Konzerte mit illustren Künstlern. Ralf Lienert hat einen dieser Momente verewigt, gleichsam aus der Vogelperspektive. Sie bettet das in künstliches Licht getauchte Kunstwerk in ein dunkel magisches Bergpanorama ein.

