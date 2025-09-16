Beim Staufner Mitanand XL ist viel geboten

Kürzlich zog das „Staufner Mitanand XL“ zahlreiche Besucher in seinen Bann. Bei strahlendem Sonnenschein und optimalen Bedingungen konnten Gäste die Veranstaltung in vollen Zügen genießen. Ein besonderes Highlight war die Durchfahrt durch Oberstaufen der Walter-Röhrl-Klassik-Rallye, die vielen Zuschauern einen eindrucksvollen Moment bescherte.

Auch kulinarisch wurde einiges geboten: An den Ständen rund um das Event konnten sich die Zuschauer mit frischen Waffeln und Kaffee, leckerer Grillwurst der Metzgerei Giray und der Metzgerei Fleisch und Wurst von Eva-Maria Nußbaumer stärken. Für erfrischende Getränke sorgte das Allgäuer Alpenwasser, ergänzt durch die regionale Auswahl der Postbrauerei Weiler. Während der Veranstaltung wurde außerdem eine Spendenaktion zugunsten der Feuerwehr Simmerberg durchgeführt. Vielen Dank an alle Spenderinnen und Spender für eure Unterstützung.

Das Familienzentrum Oberstaufen bedankt sich herzlich bei allen Besuchern und vor allem bei den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die diesen tollen Tag möglich gemacht haben. Euer Engagement und Eure Unterstützung tragen maßgeblich zum Erfolg solcher Events bei und schaffen eine wunderbare Gemeinschaft im Ort.

