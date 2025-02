Polizei-Hubschrauber findet erschöpfte Wanderer im Kleinwalsertal

Die Polizei hat zwei erschöpfte und leicht unterkühlte Wanderer im Kleinwalsertal (Vorarlberg) gerettet. Das Urlauber-Paar wollte nach Angaben der Beamten auf das Walmendingerhorn aufsteigen.

Die beiden hatten sich laut Polizei in ihrer Touren-Planung völlig verschätzt: Der 51-jährige Mann und seine 35-jährige Begleiterin aus dem Ausland luden sich per App eine GPS-Route auf ein Navigationsgerät herunter. Sie folgten am Montag, 3.2.2025, der Wegbeschreibung vom Wäldele bei Hirschegg.

Polizei-Hubschrauber rettet erschöpfte Wanderer im Kleinwalsertal

Während des Aufstiegs zum Walmendingerhorn in dem Gelände ohne Weg verließen die beiden nach und nach die Kräfte. Der 51-Jährige und die 35-Jährige alarmierten schließlich erschöpft und leicht unterkühlt die Bergrettung.

Daraufhin suchte das Team des Polizeihubschraubers Libelle die beiden Wanderer. Die Retter flogen sie unverletzt zurück ins Tal.

Erst vor knapp zwei Wochen war eine Frau in Österreich am Großglockner (Tirol) erfroren. Die Alpinistin war mit ihrem 36 Jahre alten Freund bei ansonsten gutem Wetter zu dem (mit 3.798 Metern) höchsten Berg der Alpenrepublik aufgebrochen.

Wegen konditioneller und technischer Schwierigkeiten sei das Duo aber nicht wie vorgesehen vorangekommen, so die Polizei. Die Bergsteiger hatten eine Stelle erreicht, bei der sie nicht mehr umkehren konnten.

In der Nacht stieg der 36-Jährige auf anderer Route ab und holte Hilfe. Die Frau war beim Eintreffen der Bergrettung am Sonntagvormittag aber bereits tot.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.158.750 (Stand: 01. Januar 2024)

Bundeskanzler: Karl Nehammer (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz) und Ostallgäu (A7 / B179 - Füssen / Reutte)

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal. Diese österreichische Exklave ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at