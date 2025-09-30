„Diese Krise dauert nicht nur ein Jahr“ - Das sagt der Betriebsratschef zur Bosch-Zukunft

Der geplante Stellenabbau bei Bosch - bundesweit weitere 13.000, davon 650 im Werk Blaichach/Immenstadt - hat viele Menschen geschockt. Die Krise der Automobilindustrie spielt dabei eine ganz wesentliche Rolle. Doch wie steht das Oberallgäuer Bosch-Werk hier wirklich da? Welche Rolle spielt der an vielen Fronten ausgetragene Streit um Verbrenner-Verbot und E-Mobilität? Die Redaktion sprach darüber mit Dieter Lochbihler, Betriebsratsvorsitzender am Bosch-Standort mit derzeit rund 4300 Beschäftigten.
Bosch-Stellenabbau im Allgäu
