Bosch im Allgäu streicht 650 Stellen: Einblick in die Krise der Automobilindustrie, Folgen und Chancen

Bosch-Stellenabbau im Allgäu

„Diese Krise dauert nicht nur ein Jahr“ - Das sagt der Betriebsratschef zur Bosch-Zukunft

Bosch im Allgäu muss 650 Stellen streichen. Verbrenner oder E-Mobilität? So wirken sich die Probleme der Automobilbranche auf die Menschen im Allgäu aus.
Von Ulrich Weigel
    Die Firma Bosch am Standort Blaichach/Immenstadt baut Stellen ab. Im Interview äußerte sich der Oberallgäuer Betriebsratsvorsitzende Dieter Lochbihler dazu. Foto: Ralf Lienert / Bosch

    Der geplante Stellenabbau bei Bosch - bundesweit weitere 13.000, davon 650 im Werk Blaichach/Immenstadt - hat viele Menschen geschockt. Die Krise der Automobilindustrie spielt dabei eine ganz wesentliche Rolle. Doch wie steht das Oberallgäuer Bosch-Werk hier wirklich da? Welche Rolle spielt der an vielen Fronten ausgetragene Streit um Verbrenner-Verbot und E-Mobilität? Die Redaktion sprach darüber mit Dieter Lochbihler, Betriebsratsvorsitzender am Bosch-Standort mit derzeit rund 4300 Beschäftigten.

