Bosch-Stellenabbau im Allgäu „Diese Krise dauert nicht nur ein Jahr“ - Das sagt der Betriebsratschef zur Bosch-Zukunft

Bosch im Allgäu muss 650 Stellen streichen. Verbrenner oder E-Mobilität? So wirken sich die Probleme der Automobilbranche auf die Menschen im Allgäu aus.