Stellenabbau bei Bosch im Oberallgäu: So geht es nach dem Erfolg mit ABS und Sensoren weiter

Stellenabbau bei Bosch

Das ABS brachte den Erfolg - jetzt bringt die Automobilbranche Bosch ins Stottern

Sensoren, Steuerungssysteme und Zünderwerk bestimmen lange den Erfolg von Bosch in Blaichach-Immenstadt. Nur: Wie geht es jetzt weiter?
Von Ulrich Weigel
    Bosch will auch im Allgäu Stellen abbauen.
    Bosch will auch im Allgäu Stellen abbauen. Foto: Ralf Lienert

    Stotternd auf Erfolgskurs. Das gilt im übertragenen Sinn für den Bosch-Standort Blaichach/Immenstadt, denn das 1978 in Serie gegangene Antiblockiersystem (ABS) brachte das Unternehmen im Allgäu gewaltig voran.

