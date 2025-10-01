Kulturbruch bei Bosch? IG Metall kritisiert Umgang mit Stellenkürzungen

Vor dem Werkstor bei Bosch in Immenstadt verteilen Gewerkschaftler Karten. „Jeder einzelne Arbeitsplatz zählt“, steht darauf. Es geht um Zusammenhalt und wie man Mitglied der IG Metall werden kann. Stehen nach dem von Bosch angekündigten Stellenabbau die Zeichen auf Arbeitskampf? Nein, davon ist bisher nicht die Rede. Gewerkschaft, Betriebsrat und Arbeitgeberseite hoffen auf zukunftsfähige Lösungen. Dennoch gibt es Kritik.

