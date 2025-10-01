Icon Menü
Bosch-Stellenabbau trifft Blaichach hart - IG Metall kritisiert Umgang mit Beschäftigten

IG Metall zum Abbau bei Bosch

Kulturbruch bei Bosch? IG Metall kritisiert Umgang mit Stellenkürzungen

Ab 2026 gehen langjährige Bosch-Mitarbeiter leer aus. Die Entscheidung der Konzern-Spitze ärgert Beschäftigte. Sie fordern: „Abbaupläne nicht einfach raushauen.“
Von Ulrich Weigel
    Für Zusammenhalt am Bosch-Standort Blaichach/Immenstadt werben Betriebsräte und Vertrauensleute der Belegschaft.
    Für Zusammenhalt am Bosch-Standort Blaichach/Immenstadt werben Betriebsräte und Vertrauensleute der Belegschaft. Foto: Benjamin Liss

    Vor dem Werkstor bei Bosch in Immenstadt verteilen Gewerkschaftler Karten. „Jeder einzelne Arbeitsplatz zählt“, steht darauf. Es geht um Zusammenhalt und wie man Mitglied der IG Metall werden kann. Stehen nach dem von Bosch angekündigten Stellenabbau die Zeichen auf Arbeitskampf? Nein, davon ist bisher nicht die Rede. Gewerkschaft, Betriebsrat und Arbeitgeberseite hoffen auf zukunftsfähige Lösungen. Dennoch gibt es Kritik.

