Was wir nach dem verheerenden Brand in Hirschegg wissen – und was nicht

Vom Dach ist nichts mehr übrig. Holzbalken, Metall und Betonschutt liegen herum. Das einstige Hotel Alpina in Hirschegg, das zuletzt als Mitarbeiterhaus diente, wurde am Freitag bei einem Großbrand komplett zerstört.
Feuer in Vorarlberg
