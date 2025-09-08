Icon Menü
Brand in Hirschegg: Ehemaliges Hotel Alpina wird komplett zerstört - Unterbringung Bewohner, Ursache, Schaden

Feuer im Kleinwalsertal

„Unglaubliches geleistet“: Was bisher über den Brand in einem ehemaligen Hotel in Hirschegg bekannt ist

Vom ehemaligen Hotel Alpina in Hirschegg ist nur noch ein Trümmerhaufen übrig. Was zwei Tage nach dem Brand bekannt ist und wie es den Bewohnern geht.
Von Katharina Knoll
    Das ehemalige Hotel Alpina in Hirschegg ist nur noch ein Trümmerfeld.
    Das ehemalige Hotel Alpina in Hirschegg ist nur noch ein Trümmerfeld. Foto: Benjamin Liss

    Vom Dach ist nichts mehr übrig. Holzbalken, Metall und Betonschutt liegen herum. Das einstige Hotel Alpina in Hirschegg, das zuletzt als Mitarbeiterhaus diente, wurde am Freitag bei einem Großbrand komplett zerstört. 261 Einsatzkräfte aus dem Kleinwalsertal, Vorarlberg und dem angrenzenden Allgäu waren vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen. Auch zwei Hubschrauber und eine Drohne waren im Einsatz, berichtet Mittelbergs Bürgermeister Joachim Fritz.

