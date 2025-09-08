„Unglaubliches geleistet“: Was bisher über den Brand in einem ehemaligen Hotel in Hirschegg bekannt ist

Vom Dach ist nichts mehr übrig. Holzbalken, Metall und Betonschutt liegen herum. Das einstige Hotel Alpina in Hirschegg, das zuletzt als Mitarbeiterhaus diente, wurde am Freitag bei einem Großbrand komplett zerstört. 261 Einsatzkräfte aus dem Kleinwalsertal, Vorarlberg und dem angrenzenden Allgäu waren vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen. Auch zwei Hubschrauber und eine Drohne waren im Einsatz, berichtet Mittelbergs Bürgermeister Joachim Fritz.
Feuer im Kleinwalsertal
