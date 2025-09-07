Großbrand wütet in ehemaligem Hotel im Kleinwalsertal - neun Verletzte

Am Freitagmittag ist in Hirschegg, einem Ort der Gemeinde Mittelberg im Kleinwalsertal in Vorarlberg ein Brand ausgebrochen. Das bestätigte eine Polizeisprecherin unserer Redaktion. Demnach wütete das Feuer in einem ehemaligen Hotel, genauer gesagt im Obergeschoss des Gebäudes.

Ehemaliges Hotel brennt in Mittelberg im Kleinwalsertal

280 Einsatzkräfte bestehend aus Polizeistreifen, Rettungskräften und Feuerwehr in Hirschegg bei Mittelberg waren vor Ort. Auch Feuerwehren aus dem Allgäu waren im Einsatz, unter anderem die Feuerwehren Oberstdorf Tiefenbach und Sonthofen. Sie versuchten, das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Icon Galerie 17 Bilder In Mittelberg im Kleinwalsertal ist am Freitagmittag, 5. September 2025, ein Brand in einem ehemaligen Hotel ausgebrochen. Feuerwehrleute auch aus dem Allgäu kämpfen gegen die Flammen.

Ehemaliges Hotel wird als Unterkunft genutzt - Vier Personen fehlen

Laut Joachim Fritz, dem Bürgermeister der Gemeinde Mittelberg, wird das ehemalige Hotel als Unterkunft für Mitarbeitende genutzt. 42 Menschen leben ihm zufolge aktuell in dem Gebäude. „Es sind alles Mitarbeitende, die teilweise bei der Arbeit sind. Das heißt wir mussten die Arbeitgeber anrufen und fragen, ob sie sich bei der Arbeit befinden, oder ob sie irgendwo außerhalb sind“, sagt der Bürgermeister. Bei vier Personen sei der Aufenthaltsort noch unklar.

Mittlerweile ist klar: Es gibt neun Verletzte. Alles weitere zum Großbrand im Kleinwalsertal lesen Sie hier.

Wie die Polizei am Samstag mitteilt, flüchteten Bewohner während des Brands auf die Balkone. Beim Brand wurden neun Personen verletzt, eine davon schwer. Wie hoch der Schaden am Gebäude ist, war zunächst unklar.

Gegen 19.30 Uhr gab die Feuerwehr Entwarnung. Die L201 war aufgrund des Einsatzes bis in die Abendstunden komplett gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom Landeskriminalamt Vorarlberg aufgenommen.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Hirschegg, Mittelberg, Riezlern, Oberstdorf, Sonthofen, Rubi/Reichenbach, Langenwang, Blaichach, Tiefenbach, die Bergrettungen Kleinwalsertal, zwei Rettungshubschrauber, die Flugpolizei, das rote Kreuz, das Drohnenteam Kleinwalsertal, das Kriseninterventionsteam sowie die Polizei Kleinwalsertal. Insgesamt standen 280 Kräfte im Einsatz.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at