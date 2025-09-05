Ehemaliges Hotel im Kleinwalsertal brennt - Feuerwehr kämpft gegen die Flammen

Am Freitagmittag ist in Hirschegg, einem Ort der Gemeinde Mittelberg im Kleinwalsertal in Vorarlberg ein Brand ausgebrochen. Das bestätigte eine Polizeisprecherin unserer Redaktion. Demnach wütet das Feuer in einem ehemaligen Hotel, genauer gesagt im Obergeschoss des Gebäudes.

Ehemaliges Hotel brennt in Mittelberg im Kleinwalsertal

Aktuell sind Einsatzkräfte bestehend aus Polizeistreifen, Rettungskräften und Feuerwehr in Hirschegg bei Mittelberg, vor Ort. Auch Feuerwehren aus dem Allgäu sind im Einsatz, unter anderem die Feuerwehren Oberstdorf Tiefenbach und Sonthofen. Sie versuchen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Löscharbeiten sind aktuell weiter im Gange. (Stand: 15.30 Uhr)

Ehemaliges Hotel wird als Unterkunft genutzt - Vier Personen fehlen

Laut Joachim Fritz, dem Bürgermeister der Gemeinde Mittelberg, wird das ehemalige Hotel als Unterkunft für Mitarbeitende genutzt. 42 Menschen leben ihm zufolge aktuell in dem Gebäude. „Es sind alles Mitarbeitende, die teilweise bei der Arbeit sind. Das heißt wir mussten die Arbeitgeber anrufen und fragen, ob sie sich bei der Arbeit befinden, oder ob sie irgendwo außerhalb sind“, sagt der Bürgermeister. Bei vier Personen sei der Aufenthaltsort noch unklar.

Ob sie sich in dem ehemaligen Hotel aufhielten, oder ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch unklar.

Weitere Informationen folgen in Kürze hier.

In Mittelberg im Kleinwalsertal ist am Freitagmittag, 5. September 2025, ein Brand in einem ehemaligen Hotel ausgebrochen. Feuerwehrleute auch aus dem Allgäu kämpfen gegen die Flammen.

