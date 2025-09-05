Icon Menü
Großbrand heute, 5.9., im Kleinwalsertal: Feuer in ehemaligem Hotel in Mittelberg

Feuer am Freitagmittag

Großbrand heute in Mittelberg im Kleinwalsertal: Ehemaliges Hotel steht in Flammen

Feuer am Freitag in Mittelberg in Vorarlberg. In der österreichischen Gemeinde ist ein größerer Brand ausgebrochen. Einsatzkräfte eilen aktuell zum Brandort.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    In Mittelberg ist am Freitagmittag ein Brand in einem Hotel ausgebrochen.
    In Mittelberg ist am Freitagmittag ein Brand in einem Hotel ausgebrochen. Foto: Benjamin Liss

    Am Freitagmittag ist in Mittelberg im Kleinwalsertal in Vorarlberg ein Brand ausgebrochen. Das bestätigte eine Polizeisprecherin unserer Redaktion. Demnach wütet das Feuer in einem ehemaligen Hotel, genauer gesagt im Obergeschoss des Gebäudes.

    In Mittelberg wütet am Freitagmittag ein Feuer.
    In Mittelberg wütet am Freitagmittag ein Feuer. Foto: Benjamin Liss

    Ehemaliges Hotel brennt in Mittelberg im Kleinwalsertal

    Aktuell sind Einsatzkräfte bestehend aus Polizeistreifen, Rettungskräften und Feuerwehr auf dem Weg zu dem Brand, oder schon vor Ort. Sie versuchen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Ob sich n dem ehemaligen Hotel Menschen aufhielten, oder ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch unklar.

    Weitere Informationen folgen in Kürze hier.

    Das Feuer in Mittelberg im Kleinwalsertal wütet im Obergeschoss des ehemaligen Hotels.
    Das Feuer in Mittelberg im Kleinwalsertal wütet im Obergeschoss des ehemaligen Hotels. Foto: Benjamin Liss

    Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

    • Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)
    • Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)
    • Fläche: 83.882,56 km²
    • Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)
    • Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz) und Ostallgäu (A7 / B179 - Füssen / Reutte).
    • Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins KleinwalsertalDie österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.
    • Homepage: www.oesterreich.gv.at
