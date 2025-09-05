Großbrand heute in Mittelberg im Kleinwalsertal: Ehemaliges Hotel steht in Flammen

Am Freitagmittag ist in Mittelberg im Kleinwalsertal in Vorarlberg ein Brand ausgebrochen. Das bestätigte eine Polizeisprecherin unserer Redaktion. Demnach wütet das Feuer in einem ehemaligen Hotel, genauer gesagt im Obergeschoss des Gebäudes.

Icon vergrößern In Mittelberg wütet am Freitagmittag ein Feuer. Foto: Benjamin Liss Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In Mittelberg wütet am Freitagmittag ein Feuer. Foto: Benjamin Liss

Ehemaliges Hotel brennt in Mittelberg im Kleinwalsertal

Aktuell sind Einsatzkräfte bestehend aus Polizeistreifen, Rettungskräften und Feuerwehr auf dem Weg zu dem Brand, oder schon vor Ort. Sie versuchen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Ob sich n dem ehemaligen Hotel Menschen aufhielten, oder ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch unklar.

Weitere Informationen folgen in Kürze hier.

Icon vergrößern Das Feuer in Mittelberg im Kleinwalsertal wütet im Obergeschoss des ehemaligen Hotels. Foto: Benjamin Liss Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Feuer in Mittelberg im Kleinwalsertal wütet im Obergeschoss des ehemaligen Hotels. Foto: Benjamin Liss

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at