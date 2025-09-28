Die Breitachklamm könnte Deutschlands Naturwunder des Jahres werden

Die Breitachklamm könnte in diesem Jahr den Titel „Naturwunder des Jahres 2025“ gewinnen. Bei der laufenden Online-Abstimmung der Heinz Sielmann Stiftung und des Deutschen Wanderverbands liegt die bekannte Klamm bei Oberstdorf (im Kreis Oberallgäu) derzeit mit etwas mehr als 6500 Stimmen auf dem ersten Platz.

Noch bis einschließlich heute, Sonntag, 28. September 2025, kann abgestimmt werden, das Voting biegt also auf die Zielgerade ein. Hier geht es zum Voting.

Liegt das Naturwunder des Jahres 2025 im Allgäu?

Die Alpen-Schlucht Breitachklamm, wo Felswände bis zu 100 Meter in die Höhe ragen und das Wasser tosend durch die Enge strömt, tritt im Voting aktuell vor allem gegen Konkurrenz aus Baden-Württemberg an. Der Blautopf, nicht weit vom Allgäu entfernt, liegt mit knapp 5000 Stimmen auf dem zweiten Platz. Auf den weiteren Plätzen folgen aktuell der Wasserbaum Ockensen in Niedersachsen sowie die Externsteine in Nordrhein-Westfalen.

„Die Entstehung der Breitachklamm begann vor circa 10.000 Jahren, als der abschmelzende Breitach-Gletscher anfing, den Schrattenkalk des Engenkopfes durchzusägen und das Wasser sich langsam seinen Weg in den Stein fraß“, ist auf der Homepage des Breitachklammvereins zu lesen. Auf Anregung des Tiefenbacher Pfarrers Johannes Schiebel wurde die Klamm 1905 zugänglich gemacht. Heute zieht die Breitachklamm bei Oberstdorf jährlich über 300.000 Besucher in ihren Bann.

Breitachklamm: Eintrittspreis und Parkgebühren

Erwachsene ab 16 Jahren zahlen 7,50 Euro

Kinder zwischen 5 und 15 zahlen 2,50 Euro

Ein Parkticket kostet für Autofahrer 4 Euro für den gesamten Tag.

Tickets kann man schon vorab online buchen.

Das sollte man vor einem Ausflug in die Breitachklamm wissen

Festes Schuhwerk (und wetterfeste Kleidung) gehören zum Ausflug dazu

Länge: 2,2 Kilometer

Höhenmeter: 245 Meter

Schwierigkeitsgrad: leicht bis mittel.

Der offizielle Eingang im Tal ist an der Kasse in Tiefenbach.

