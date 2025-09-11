Icon Menü
Bundesweiter Warntag 2025 im Oberallgäu: Einsatzkräfte testen Lautsprecher in Weitnau - Sirenen in Sonthofen

Katastrophenschutz

Bundesweiter Warntag 2025: So übt der Landkreis Oberallgäu den Ernstfall

Am bundesweiten Warntag fand eine großflächige Übung in Weitnau statt. Worauf es den Einsatzkräften ankam und welches Fazit sie ziehen.
Von Katharina Knoll
    Einsatzkräfte des THW Sonthofen bereiten sich auf die Katastrophenschutz-Übung in Weitnau vor. Aus der weißen Kugel schallt später die Sirene und die Lautsprecherdurchsage.
    Einsatzkräfte des THW Sonthofen bereiten sich auf die Katastrophenschutz-Übung in Weitnau vor. Aus der weißen Kugel schallt später die Sirene und die Lautsprecherdurchsage. Foto: Benjamin Liss

    „Noch 50 Sekunden“, dringt es aus dem Funkgerät. Die Fenster des Einsatzfahrzeugs werden geschlossen. „Das wird gleich richtig laut“, sagt der THWler, legt den Schalter am Steuerungskasten um – und die Sirene schallt durch die Marktstraße in Weitnau. Auch im Fahrzeug ist es ohrenbetäubend laut. Es ist Punkt 11 Uhr am bundesweiten Warntag und der Landkreis Oberallgäu übt den Ernstfall.

