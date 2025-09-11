Bundesweiter Warntag 2025: So übt der Landkreis Oberallgäu den Ernstfall

„Noch 50 Sekunden“, dringt es aus dem Funkgerät. Die Fenster des Einsatzfahrzeugs werden geschlossen. „Das wird gleich richtig laut“, sagt der THWler, legt den Schalter am Steuerungskasten um – und die Sirene schallt durch die Marktstraße in Weitnau. Auch im Fahrzeug ist es ohrenbetäubend laut. Es ist Punkt 11 Uhr am bundesweiten Warntag und der Landkreis Oberallgäu übt den Ernstfall.
Katastrophenschutz
