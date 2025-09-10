Icon Menü
Collegium Instrumentale Stuttgart bietet im Kleinwalsertal große Symphonik für kleines Salär

Klassik im Kleinwalsertal

Mitreißende revolutionäre Ideen: Große Symphonik der Wiener Klassik in Riezlern

Das Collegium Instrumentale Stuttgart und der Geiger Gustav Frielinghaus bieten in Riezlern große Symphonik für kleines Salär. Sie verbinden Qualität mit Humor.
Von Markus Noichl
    Lohnender Musikabend: Das Collegium Instrumentale Stuttgart spielt Symphonisches von Mozart, Beethoven und Schubert in Riezlern.
    Lohnender Musikabend: Das Collegium Instrumentale Stuttgart spielt Symphonisches von Mozart, Beethoven und Schubert in Riezlern. Foto: Markus Noichl

    Seit vielen Jahren verbringt das „Collegium Instrumentale Stuttgart“ seine Sommerfrische im Allgäu. Das Konzert in der katholischen Pfarrkirche von Riezlern im Kleinwalsertal gehört traditionell dazu. Und es scheint sich allmählich herumzusprechen, dass man bei diesem Termin große Symphonik für kleines Salär (das heißt eine Spende) genießen kann. So gut gefüllt wie diesmal war die Kirche Unsere liebe Frau von Jerusalem noch nie.

