Mitreißende revolutionäre Ideen: Große Symphonik der Wiener Klassik in Riezlern

Seit vielen Jahren verbringt das „Collegium Instrumentale Stuttgart“ seine Sommerfrische im Allgäu. Das Konzert in der katholischen Pfarrkirche von Riezlern im Kleinwalsertal gehört traditionell dazu. Und es scheint sich allmählich herumzusprechen, dass man bei diesem Termin große Symphonik für kleines Salär (das heißt eine Spende) genießen kann. So gut gefüllt wie diesmal war die Kirche Unsere liebe Frau von Jerusalem noch nie.
Klassik im Kleinwalsertal
