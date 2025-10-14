Schöllang läuft!

Die Resonanz beim 48. Herbstlauf des SC Rubihorn kürzlich war beeindruckend. Bei gutem Herbstwetter lieferten sich 263 Läuferinnen und Läufer spannende Rennen. Selma Hechenberger vom SC Pfronten sicherte sich den Tagessieg bei den Frauen auf der Fünf-Kilometer-Strecke. Den Sieg auf der Zehn-Kilometer-Strecke bei den Herren konnte Mario Leser vom Team Rappenseehütte für sich entscheiden.

Er holte sich dadurch nicht nur den Tagessieg, sondern konnte auch endgültig den Wanderpokal im Herreneinzel mit nach Hause nehmen. Die Mannschaftswertung bei den Damen ging an die Läuferinnen Pia Klein, Susi Reichert und Janne Jansen vom Team SC Altstädten 1, vor den Teams vom SC Rubihorn und SC Altstädten 2. Bei den Herren gewannen Christoph Mosmang, Tilo Dörrer und Christoph Lindemann vom SC Immenstadt vor dem Team SC Altstädten mit Meinrad Briechle, Thomas Blum und Roman Lackner.

Weitere Ergebnisse: Bambini m: 1. Finn Geiger (SC Oberstdorf); Bambini w: 1. Johanna Müller (Tri-Team Kleinwalsertal); Schüler U8m: 1. Marinus Dotzler (SC Sonthofen); Schüler U8w: 1. Anni Köberle (SC Burgberg); Schüler U9m: 1. Serafin Greis (SK Nesselwang); Schüler U9w: 1. Greta Endras (SC Oberstdorf); Schüler U10m: 1. Elias Wachlin (TSV Buchenberg); Schüler U10w: 1. Lina Kandler (SV Hindelang); Schüler U11m: 1. Fabian Knechtel (SC Scheidegg); Schüler U11w: 1. Christina Komma (SC Fischen); Schüler U12m: 1. Rafael Wetzstein (SC Rubihorn); Schüler U12w: 1. Lilou Hellberg (SC Immenstadt); Schüler U13m: 1. Felix Knechtel (SC Scheidegg); Schüler U13w: 1. Lina Brunner (SC Oberstdorf); Schüler U14m: 1. Franz Rohrmeier (SC Altstädten); Schüler U14w: 1. Mina Roth (SC Sonthofen); Schüler U15m: 1. Clemens Wetzstein (SC Rubihorn); Schüler U15w: 1. Theresa Möller (SC Kempten); Jugend U18m: 1. Liam Bischoff (RSV Sonthofen); Jugend U18w: 1. Selma Hechenberger (SC Pfronten); Damen fünf Kilometer: 1. Susi Reichert (SC Altstädten); Damen Masters fünf Kilometer: 1. Claudia Bensmann (SV Kleinwalsertal); Herren zehn Kilometer: 1. Mario Leser (Team Rappenseehütte); Herren Masters zehn Kilometer: 1. Christian Schlapp (Run about reason); Nordic Walking fünf Kilometer: 1. Manfred Burger (TSV Burgberg).

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online. Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!