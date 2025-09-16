Die Ente geht in Rente: Der "Kleine Laden" in Oberstdorf schließt nach 39 Jahren

Wie macht man weiter, wenn man etwas aufgibt, das man fast 40 Jahre lang jeden Tag mit Herzblut ausgeübt hat? „Das wird keine einfache Phase“, sagt Jörg Weissensteiner. „Ich muss erst einmal mich und dann meinen Laden aufräumen“, sagt der Oberstdorfer und lacht. 39 Jahre lang hat er den „Kleinen Laden“ in der Weststraße in Oberstdorf für Einheimische und Gäste geöffnet. Ende Oktober wird es das allerletzte Mal sein, ehe der 68-Jährige in Rente geht.
Spielwaren-Laden in Oberstdorf
