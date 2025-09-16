Icon Menü
Der Kleine Laden in Oberstdorf schließt nach 39 Jahren

Spielwaren-Laden in Oberstdorf

Die Ente geht in Rente: Der "Kleine Laden" in Oberstdorf schließt nach 39 Jahren

Jörg Weissensteiner vom Kleinen Laden in Oberstdorf hört nach fast vier Jahrzehnten auf. Was ihn an Spielwaren begeistert und welche neuen Aufgaben auf ihn warten.
Von Luke Maguire
    • |
    • |
    • |
    Der „Kleine Laden" in der Weststraße in Oberstdorf.
    Der „Kleine Laden" in der Weststraße in Oberstdorf. Foto: Benjamin Liss

    Wie macht man weiter, wenn man etwas aufgibt, das man fast 40 Jahre lang jeden Tag mit Herzblut ausgeübt hat? „Das wird keine einfache Phase“, sagt Jörg Weissensteiner. „Ich muss erst einmal mich und dann meinen Laden aufräumen“, sagt der Oberstdorfer und lacht. 39 Jahre lang hat er den „Kleinen Laden“ in der Weststraße in Oberstdorf für Einheimische und Gäste geöffnet. Ende Oktober wird es das allerletzte Mal sein, ehe der 68-Jährige in Rente geht.

