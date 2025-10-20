Icon Menü
Der Skiklub Nesselwang nutzt den Schöllanger Herbstlauf zur Siegerehrung der ASV-Sommerwertung.

Oberstdorf

Nesselwanger sind erfolgreich im Oberallgäu

Der Skiklub Nesselwang nutzt den Schöllanger Herbstlauf zur Siegerehrung der ASV-Sommerwertung.
    Kürzlich fand der Schöllanger Herbstlauf mit anschließender Siegerehrung der ASV-Sommerwertung statt. Bei herbstlichen Bedingungen gingen zahlreiche Athletinnen und Athleten des Skiklubs Nesselwang motiviert an den Start. Im Laufe des Tages kam auch die Sonne zum Vorschein und sorgte für eine angenehme Wettkampfatmosphäre.

    Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten starke Leistungen und konnten sich über viele erfolgreiche Platzierungen freuen. Bei der Siegerehrung wurden die besten Ergebnisse der Sommersaison gewürdigt – ein gelungener Abschluss für die Sommerserie.

    Ergebnisse des Schöllanger Herbstlaufs: Bambini m: 3. Luis Jahn; 17. Vincent Schambeck; U8 m: 5. Daniel Wegscheider; U8 w: 8. Magdalena Jahn; U 11 w: 8. Annalena Näher; 10. Amalia Rid; 13. Luzie Jähn; U12 m: 4. Florian Bauer; U12 w: 2. Lena Köberle; 3. Leni Wolf; 4. Lisa Martin; U13 m: 8. Leo Wegscheider; U13 w: 7. Johanna Herz; U 15 w: 2. Ronja Bauer; U18 w: 3. Paula Köberle; Herren: 4. Markus Eberle.

    Ergebnisse ASV-Sommerwertung: U8 m: 5. Daniel Wegscheider; U8 w: 1. Magdalena Jahn; U9 m: 1. Serafin Greis; 4. Elia Joas; U10 m: 5. Franz Schambeck; U10 w: 10. Emilia Kögel; 14. Martha Reichart; 16. Paula Wuttke; 21. Linda Wegscheider; U11 m: 3. Raphael Knoerig; 21. Jannis Götz; U11 w: 1. Luzie Jähn; 3. Amalia Rid; 9. Annalena Näher; U12 m: 5. Florian Bauer; U12 w: 3. Lena Köberle; 4. Leni Wolf; 5. Lisa Martin; U13 m: 8. Leo Wegscheider; U13 w: 3. Maja Jähn; 5. Johanna Herz; U14 w: 11. Charlotte Knoerig; 13. Lara Martin; U 15 m: 5. Max Eberle; U 15 w: 5. Katharina Herz; 8. Ronja Bauer.

