Der südlichste Badesee Deutschlands liegt im Allgäu

Das Allgäu ist mit seinen Bergen und Seen eine beliebte Urlaubsregion. Doch wussten Sie, dass hier sogar der südlichste Badesee Deutschlands liegt? Der Freibergsee ist ein Geheimtipp für alle, die Lust auf eine Auszeit in der Natur haben. Der südlichste Badesee Deutschlands bietet alles für einen perfekten Tag im Allgäu. Wir stellen den Freibergsee in der Nähe von Oberstdorf im Oberallgäu vor.

Wo liegt der südlichste Badesee Deutschlands?

Dass im Allgäu der südlichste See Deutschlands liegt, der gleichzeitig auch der höchstgelegene ist, ist mittlerweile bekannt. Doch der Rappensee oberhalb des Rappenalptals liegt hoch oben in den Bergen und lädt nicht unbedingt zum Baden ein.

Im Tal ebenfalls nahe Oberstdorf liegt der Freibergsee - und der ist laut der Gemeinde der südlichste Badesee Deutschlands. Er liegt malerisch umgeben von Wäldern und Bergen und ist daher auch ein beliebtes Foto-Motiv. Nicht weit davon entfernt findet man die Heini-Klopfer-Schanze, die zu den drei höchsten Skiflugschanzen der Welt zählt.

Wandern und Baden am südlichsten Badesee Deutschlands

Um den See führen zahlreiche Wanderwege. Bergsteiger können auch eine Tour auf das Söllereck mit einem Abstecher über den Freibergsee verbinden. In der Nähe ist außerdem das Fellhorn, dort liegt die höchstgelegene Sennalpe in Deutschland.

Am See gibt es außerdem einen Bootsverleih und wer möchte, kann dort baden - allerdings sollten Badegäste darauf achten, wo sie in den See zum Baden gehen: Am Ufer gibt es teilweise Schutzzonen für Vögel und der Einstieg ist nicht immer ideal. Am Restaurant, das nahe des Sees liegt, gibt es eine Einstiegsstelle, Liegewiese und Sanitäranlagen.

Hier einmal die Fakten zum Freibergsee im Überblick:

Fläche: etwa 20 Hektar

Tiefe: an der tiefsten Stelle ist der See etwa 24 Meter tief

Lage: etwa 931 Meter über dem Meeresspiegel

5 wichtige Regeln für das Baden im südlichsten Badesee Deutschlands

Trinken Sie keinen Alkohol, bevor Sie schwimmen gehen

Schwimme nie dort, wo Boote und Schiffe sind

Gehen Sie nicht mit vollem oder leerem Magen ins Wasser

Schätzen Sie ihre Schwimmleistung realistisch ein

Bewachsene und sumpfige Zonen sind gefährlich

