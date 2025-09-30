Neuwahlen beim TSV Blaichach

Die Abteilung Turnen des TSV Blaichach hat sich kürzlich zur Jahreshauptversammlung getroffen. Neben Rückblicken auf das vergangene Vereinsjahr standen die Neuwahlen der Vorstandschaft im Mittelpunkt.

Der Vorsitz der Abteilungsleitung bleibt in den Händen von Tanja Gert. Unterstützt wird sie ab sofort von Lena Wölfle als stellvertretender Vorsitzenden. Im Amt bestätigt wurden Thomas Köberle (Sportwart) und Claudia Faltus (Kassenwartin). Sandra Zach übernimmt die Schriftführung und Pressearbeit. Als Beisitzerin wurde Sylvia Ehrlich bestätigt, die zukünftig von Jonas Wölfle und Yasi Fischer als weiterer Beistzer und Beisitzerin unterstützt wird.

Ein besonderer Dank ging an die bisherigen Vorstandsmitglieder Bertram Ehrlich, Gabi Kämmel und Silvia Fracaro, die nach langjährigem Engagement aus der Vorstandschaft ausgeschieden sind. Ihr Einsatz hat die Abteilung in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt.

Zum Abschluss blickt die Abteilungsleitung optimistisch in die Zukunft: Der TSV Blaichach möchte auch weiterhin ein aktives und vielfältiges Sportangebot für alle Generationen bieten. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen – sei es als Sportlerinnen und Sportler oder zur Unterstützung im Vereinsleben. Gemeinsam lässt sich der Verein lebendig und zukunftsfähig gestalten.

