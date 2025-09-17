Frischekick für böhmische Klänge: Wie die „Scherzachtaler“ in Fischen begeistern

Wie „im Wohnzimmer“ fühlen sie sich in der Fiskina. So wohl, dass sie schier nicht von der Bühne wollen. Nach drei Stunden Konzert, im Unterschied zu einigen Besuchern, noch Energie haben für Zugaben. „Die Scherzachtaler“ schätzen das Oberallgäuer Publikum für seine Freude an hochwertiger Blasmusik, für seine Aufmerksamkeit. Nicht zuletzt, weil das Kurhaus in Fischen Startrampe war für die Nachfolger der weithin beliebten „Scherzachtaler Blasmusik“.

Fisch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Blasmusik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

ABBA Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis