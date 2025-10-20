Betrüger festgenommen - Er machte Urlaub in Bad Hindelang ohne zu bezahlen

Die Polizei hat einen Einmietbetrüger festgenommen, der zusammen mit Begleitern die Rechnung eines Aufenthalts in einem Hotel in Bad Hindelang nicht bezahlt hat. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Sonntag, 19.10.2025.

Einmietbetrug in Bad Hindelang

An diesem Tag gab ein Hotelier aus Bad Hindelang bei der Polizei eine Anzeige auf. Eine Familie sei aus seinem Hotel abgereist, ohne die offenen Kosten zu begleichen. Da die angebliche Familie unter falschen Personalien eincheckte, mussten die Beamten umfangreiche Ermittlungen anstellen. Jedoch erfolgreich.

Polizei spürt Verdächtigen auf

Die Ermittlungen brachten die Beamten auf die Spur eines möglichen Tatverdächtigen und seinen Begleitern. Dabei stellten die Polizisten fest, dass gegen den Mann bereits ein Haftbefehl bestand. Die Polizei fand zudem heraus: Der Tatverdächtige hielt sich vermutlich bei einem Mitreisenden in Essen auf.

Einmietbetrüger kommt ins Gefängnis

Als die Beamten die Anschrift überprüften, stießen sie tatsächlich auf den Betrüger. „Im weiteren Verlauf konnte der Tatverdacht gegen den 45-jährigen Deutschen erhärtet und der bestehende Haftbefehl vollzogen werden“, heißt es seitens der Polizei. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

