Fellhornbahn startet mit neuen Großkabinen - und einer spannenden Besonderheit

Darauf warten Bergfreunde – Einheimische wie Urlauber – mit Spannung: Am Freitag, 8. August, geht die neue „Fellhornbahn I“ in Oberstdorf in Betrieb. Die Großkabinenbahn hat nicht nur zwei neue Kabinen erhalten, sondern wurde auch insgesamt modernisiert. Die offizielle Einweihung ist im September geplant, wenn die Bahn aufs Fellhorn auch ihr 50-jähriges Bestehen nachfeiert.
Bergbahnen im Allgäu
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden