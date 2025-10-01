Wichtiger Vorkämpfer für die Grundrechte: Neues über Fidel Schlund aus Immenstadt

Mittlerweile ist ein Platz in Immenstadt nach ihm benannt und eine Büste des Gnadenberger Bildhauers Michael Vogler zeigt dort sein Konterfei in hohem Alter: Fidel Schlund, 1805 in Immenstadt geboren und 1882 in Newark im Staat New Jersey in den USA gestorben, sollte zu einem wichtigen Vorkämpfer für Freiheitsrechte und Demokratie in der Revolution von 1848/49 in Deutschland werden.

Klaus Schmidt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Immenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gerhard Klein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis