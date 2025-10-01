Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Fidel Schlund aus Immenstadt war ein Vorkämpfer für Freiheitsrechte in Deutschland. Historiker erklärt warum

„Menschen machen Geschichte“

Wichtiger Vorkämpfer für die Grundrechte: Neues über Fidel Schlund aus Immenstadt

Historiker zeichnet ein umfassendes Lebensbild des Politikers Fidel Schlund aus Immenstadt, der sich Mitte des 19. Jahrhunderts für Freiheitsrechte engagierte.
Von Klaus Schmidt
    • |
    • |
    • |
    Gerhard Klein, Stadtarchivar von Immenstadt, entwirft im Museum Hofmühle ein umfassendes Lebensbild von Fidel Schlund, einem Vorkämpfer für Demokratie und Freiheitsrechte in Deutschland.
    Gerhard Klein, Stadtarchivar von Immenstadt, entwirft im Museum Hofmühle ein umfassendes Lebensbild von Fidel Schlund, einem Vorkämpfer für Demokratie und Freiheitsrechte in Deutschland. Foto: Christian Bischoff

    Mittlerweile ist ein Platz in Immenstadt nach ihm benannt und eine Büste des Gnadenberger Bildhauers Michael Vogler zeigt dort sein Konterfei in hohem Alter: Fidel Schlund, 1805 in Immenstadt geboren und 1882 in Newark im Staat New Jersey in den USA gestorben, sollte zu einem wichtigen Vorkämpfer für Freiheitsrechte und Demokratie in der Revolution von 1848/49 in Deutschland werden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden