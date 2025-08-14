Baden in Immenstadt: Wasserspaß auf der neuen Aqua-Track-Schwimminsel

Auf dem Wasserspielpark im Freibad Kleiner Alpsee in Immenstadt geht die Post ab. Vor Kurzem ließen die Stadtwerke als Badbetreiber neben dem Sprungturm die neue „Aqua-Track-Schwimminsel“ aufbauen. Als zusätzliche Badeattraktion für Kinder und Jugendliche, sagt der technische Leiter Paul Müller.

Freibad Kleiner Alpsee: Aqua-Track-Schwimminsel begeistert in Immenstadt

Es handele sich nicht um ein festes Bauwerk, sondern um eine temporäre Freizeitanlage, die bis Ende der Freibadsaison betrieben werden soll. Weil das Angebot bei Kindern und Jugendlichen gut ankommt, streben die Stadtwerke eine wasserrechtliche Genehmigung für einen dauerhaften Betrieb an.

Laut Müller gehen von der Schwimminsel und ihren Befestigungsankern keine Gefahrenstoffe aus; sie könnten jederzeit problemlos entfernt werden. Die heuer gekaufte Anlage ist zugleich Ersatz für die alte (kaputte) Schwimminsel, die unter anderem bei den Familienbadetagen im Hallenbad zum Einsatz kam. Das bedeutet: Auch der neue schwimmende Wasserspielplatz soll zu bestimmten Zeiten im Hallenbad eingesetzt werden.

Vier Orte wollen Zukunft der Bäderlandschaft langfristig sichern

Blaichach, Burgberg, Immenstadt und Rettenberg möchten übrigens die Zukunft der Bäderlandschaft in der Region langfristig sichern. Helfen soll dabei eine gemeinsame Machbarkeitsstudie. Deren Ziel ist ein wirtschaftlich tragfähiges und qualitativ hochwertiges Angebot für Bevölkerung, Vereine, Schulen und Gäste. Das wäre dann zumindest der „dauerhafte Erhalt von mindestens einem Hallenbad und einem Freibad in der Region“.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Immenstadt im Allgäu

Einwohner : 14.633 (31.12.2023)

Bürgermeister : Nico Sentner

Lage : 729 Meter über Normalhöhennull (NHN)

Fläche : 81,44 Quadratkilometer (km²)

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Immenstadt: Allgäuer Bergbauernmuseum, Heimatmuseum Hofmühle, „Aquapark“ Inselsee, Alpsee Bergweld, Kletterwald Bärenfalle, Mittagbahn

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Immenstadt : Viehscheid, Immenstädter Sommer, Allgäu Triathlon, Bühler Seeweihnacht, Seenachtsfest

Homepage : www.stadt-immenstadt.de