Der Walzerkönig lädt zum Tanz: „Freunde der Musik“ bieten Familienkonzerte in Fischen

„Lasst uns tanzen“ lautet heuer das Motto der beiden traditionellen Kinder- und Familienkonzerte, welche die Sonthofer Gesellschaft „Freunde der Musik“ veranstaltet. Dirigent und Komponist Johannes X. Schachtner präsentiert den Besuchern die beliebte Veranstaltung diesmal mit einem neuen Konzept. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr gastiert der Leiter der Kindersinfoniker nicht mit großer Orchesterbesetzung, sondern mit einer kleinen, gemischten Instrumentalgruppe, die er aus Studenten speziell für diesen Anlass zusammengestellt hat. Unterstützt werden die Musiker von einer Gilchinger Ballettgruppe.
Klassik für Kinder
