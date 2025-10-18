Icon Menü
„Freunde der Musik“: Familienkonzerte in Fischen bringen Kindern Klassik nahe mit Musik von Johann Strauß Sohn

Klassik für Kinder

Der Walzerkönig lädt zum Tanz: „Freunde der Musik“ bieten Familienkonzerte in Fischen

Mit einem neuen Studenten-Ensemble möchte Dirigent Johannes X. Schachtner in Fischen Kinder für klassische Musik begeistern - mit Musik von Johann Strauß Sohn.
Von Marion Bässler
    • |
    • |
    • |
    Das Musizieren mit Kindern und Jugendlichen macht viel Spaß: Dirigent Johannes X. Schachtner leitet zwei Kinder- und Familienkonzerte bei den "Freunden der Musik" im Kurhaus Fiskina in Fischen. Im Mittelpunkt des Programms steht der Walzerkomponist Johann Strauß Sohn.
    „Lasst uns tanzen“ lautet heuer das Motto der beiden traditionellen Kinder- und Familienkonzerte, welche die Sonthofer Gesellschaft „Freunde der Musik“ veranstaltet. Dirigent und Komponist Johannes X. Schachtner präsentiert den Besuchern die beliebte Veranstaltung diesmal mit einem neuen Konzept. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr gastiert der Leiter der Kindersinfoniker nicht mit großer Orchesterbesetzung, sondern mit einer kleinen, gemischten Instrumentalgruppe, die er aus Studenten speziell für diesen Anlass zusammengestellt hat. Unterstützt werden die Musiker von einer Gilchinger Ballettgruppe.

