Fulminantes Orgelkonzert: So begeistert der Oberstdorfer Kirchenmusiker sein Publikum

Fulminantes Programm

So beeindruckt der Oberstdorfer Kirchenmusiker Kenner wie Laien

Mit vorwiegend französischer Orgelmusik begeistert Pavol Valášek seine Zuhörer. Auch der Humor kommt dabei nicht zu kurz. Der Applaus will kaum enden.
Von Markus Noichl
    Brillantes Solokonzert: Vorwiegend französische Orgel-Literatur präsentiert der Oberstdorfer Organist Pavol Valášek in der katholischen Pfarrkirche St. Johannes Baptist.
    Brillantes Solokonzert: Vorwiegend französische Orgel-Literatur präsentiert der Oberstdorfer Organist Pavol Valášek in der katholischen Pfarrkirche St. Johannes Baptist. Foto: Markus Noichl (Archivbild)

    Ein Konzept mit Zukunft: Die für den Oberstdorfer Musiksommer geborene Idee, das Orgelkonzert von Pavol Valášek auf einer Leinwand sichtbar zu machen und mit Moderationen von Dr. Thomas Gayda zu bereichern, wurde erfolgreich wiederholt. Wieder war die katholische Kirche gut gefüllt, sogar noch üppiger als beim Musiksommer. Wieder begleitete Daniel Moißl mit einer durchdachten Bildregie, transportierte die Logik der Musik. Und wieder lieferte Valášek ein fulminantes Programm, das Kenner wie Laien begeisterte und am Ende mit tosenden Ovationen quittiert wurde. Es bedurfte schon einer Geste des von der Empore herabgekommenen und für mehrere „Vorhänge“ in der Sakristei verschwundenen Organisten, um den Jubel zu beenden. Die Oberstdorfer scheinen ihren Organisten mittlerweile ins Herz geschlossen zu haben.

