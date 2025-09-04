Icon Menü
Gasthof Sonne in Sonthofen-Altstädten wird 100 Jahre alt - Familie Frommknecht blickt auf Geschichte

Wirtschaft in Altstädten

Bomben, Feuer und Pandemie: Familie Frommknecht blickt auf 100 Jahre Gasthof Sonne zurück

Höhen und Tiefen hat der Gasthof Sonne in Altstädten erlebt. Welchen Herausforderungen sich die Gastronomen stellen und warum sie ihren Job trotzdem lieben.
Von Katharina Knoll
    • |
    • |
    • |
    Die Familie Frommknecht hat Grund zum Feiern. Seit 100 Jahren gibt es ihren Gasthof Sonne in Altstädten.
    Die Familie Frommknecht hat Grund zum Feiern. Seit 100 Jahren gibt es ihren Gasthof Sonne in Altstädten.

    Bilder, die an glückliche Tage erinnern, liegen vor Diana Frommknecht auf dem massiven Holztisch. Lachende Menschen, die sich in den Armen liegen, sowie schnittige Sportwagen sind darauf zu sehen. Dazwischen blitzen jedoch schwarz-weiße Fotografien hervor, die dunkle Stunden in der Geschichte der Traditionswirtschaft dokumentieren. Der Gasthof Sonne in Altstädten hat bereits einige Höhen und Tiefen erlebt. 100 Jahre ist er mittlerweile alt.

