Bomben, Feuer und Pandemie: Familie Frommknecht blickt auf 100 Jahre Gasthof Sonne zurück

Bilder, die an glückliche Tage erinnern, liegen vor Diana Frommknecht auf dem massiven Holztisch. Lachende Menschen, die sich in den Armen liegen, sowie schnittige Sportwagen sind darauf zu sehen. Dazwischen blitzen jedoch schwarz-weiße Fotografien hervor, die dunkle Stunden in der Geschichte der Traditionswirtschaft dokumentieren. Der Gasthof Sonne in Altstädten hat bereits einige Höhen und Tiefen erlebt. 100 Jahre ist er mittlerweile alt.

Katharina Knoll

87527 Sonthofen

Gasthof