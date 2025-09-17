Allgäuer Einsatzkräfte retten die Iller vor einer Ölkatastrophe

Das Eingreifen von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) hat nach Auskunft der Kläranlage des Abwasserzweckverbands Obere Iller eine massive Umweltverschmutzung der Iller verhindert.
Hunderte Liter Öl ausgelaufen
