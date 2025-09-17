Hunderte Liter Öl ausgelaufen Allgäuer Einsatzkräfte retten die Iller vor einer Ölkatastrophe

Mehrere hundert Liter Öl fließen am Dienstag durch die Kanalisation in die Immenstädter Kläranlage. Eingeleitet wurde es in Sonthofen-Rieden - jetzt ermittelt die Polizei.