Allgäuer Einsatzkräfte retten die Iller vor einer Ölkatastrophe

Mehrere hundert Liter Öl fließen am Dienstag durch die Kanalisation in die Immenstädter Kläranlage. Eingeleitet wurde es in Sonthofen-Rieden - jetzt ermittelt die Polizei.
Von Sibylle Mettler und Klaus Kiesel
    Großeinsatz im Oberallgäu: Öl lief in die Kanalisation in Immenstadt.
    Großeinsatz im Oberallgäu: Öl lief in die Kanalisation in Immenstadt. Foto: Andrea Liss

    Das Eingreifen von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) hat nach Auskunft der Kläranlage des Abwasserzweckverbands Obere Iller eine massive Umweltverschmutzung der Iller verhindert.

