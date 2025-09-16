Große Mengen Öl in Seifener Kläranlage – Großeinsatz von Feuerwehr und THW

Am Dienstagabend läuft ein großer Einsatz von Feuerwehr und THW im Klärwerk in Seifen bei Immenstadt. Wie Siegfried Zengerle vom Abwasserverband Obere Iller (AOI) auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, sei seit dem Vormittag ein starker Ölgeruch in der Kläranlage wahrnehmbar gewesen. Immer mehr Öl kam in der Anlage an, die direkt an der Iller liegt und für das südliche Oberallgäu zuständig ist.

„Wir haben ab dem Mittag unseren Kanalbetrieb mobilisiert und sind auf Ursachenforschung gegangen. Im Laufe des Tages sind solch große Mengen Öl in der Anlage angekommen, dass die Biologie gefährdet ist“, so Zengerle.

Großeinsatz im Oberallgäu: Feuerwehren pumpen große Mengen Öl ab

Gegen 15.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Da der Ölfilm immer stärker wurde, löste Kreisbrandrat Markus Adler Großalarm aus. Feuerwehren aus Immenstadt, Eckarts, Sonthofen, Marktoberdorf sowie das THW aus Sonthofen und Lindau sind im Einsatz.

„Wir sind mit 50 Einsatzkräften vor Ort und pumpen mit speziellen Ölwehr-Geräten das ankommende Öl ab“, so Markus Adler.

Laut Zengerle ist auch das Wasser der Iller gefährdet, denn in diese wird das gereinigte Wasser aus der Kläranlage wieder eingeleitet. „Wir haben spezielle Rückhaltebecken, aber die sind auch irgendwann voll. Die Biologie der Iller ist gefährdet, da unsere Anlage für so große Ölmengen nicht ausgelegt ist.“

Auch Einsatz in Sonthofen: Liegt hier die Ölquelle?

Jetzt wird durch die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk das Öl abgepumpt. Auch die Ursachenforschung läuft noch.

Die Einsatzzentrale der Polizei bestätigte, dass derzeit auch ein Einsatz der Feuerwehr Sonthofen und Rieden im Bereich der Mittagsstraße in Sonthofen läuft. Dort befinden sich mehrere Firmen, die mit Öl arbeiten. Die Einsatzkräfte suchen nach der Ölquelle. Hier werden alle Kanaldeckel geöffnet, zudem ist eine Drohne im Einsatz. Der Einsatz wird sich laut Einsatzleiter Robert Keppeler noch bis in die Abendstunden hineinziehen.