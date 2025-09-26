Ein Wimmelbild am Grünten: Das ist der kreative Kopf hinter den Shirts zur Grüntenstafette

Er schafft aus Leidenschaft, was Freude macht. Wenn am Samstag ab 13 Uhr die Internationale Grüntenstafette in ihre 20. Auflage startet, werden auch 300 Helfer in ihren Helfershirts einmal mehr als Motor des Spektakels dafür sorgen, dass das Event läuft. Sie alle dürften dieses Jahr die ein oder andere Minute länger das besondere Stück Stoff begutachten. Denn Marc Wiblishauser hat heuer besonders viel Passion in das Design der Shirts gesteckt. Der 41-jährige Burgberger ist der kreative Kopf hinter den Helfershirts der Stafette. „Das ist eine freie Arbeit, in der man ohne Grenzen arbeiten kann – deshalb mache ich das so gerne einmal im Jahr“, sagt Wiblishauser. „Es gibt keine Vorgaben, ich kann meiner Kreativität freien Lauf lassen.“
Start zur Grüntenstafette
