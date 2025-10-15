Icon Menü
So teuer ist der Eintritt in Hallenbad und Sauna im Oberallgäu: Kosten, Angebote, Tarife

Baden im Oberallgäu

So viel kostet der Eintritt in die Hallenbäder im Oberallgäu

Ein Vergleich zeigt: Es gibt große Preisunterschiede, was Erwachsene, Kinder und Familien in den Bädern im Oberallgäu bezahlen müssen. Immerhin: An manchen Tagen lässt sich Geld sparen.
Von Sibylle Mettler
    •
    •
    •
    Bei Kindern und Jugendlichen beliebt ist der Sprungturm im Aquaria Oberstaufen.
    Bei Kindern und Jugendlichen beliebt ist der Sprungturm im Aquaria Oberstaufen. Foto: Benjamin Liss

    Wie viel Geld darf der Besuch von Hallenbad, Therme und Sauna kosten? Mit der Eröffnung der neuen Therme in Oberstdorf stehen die Preise fürs Schwimmen und für Wellness im Oberallgäu im Fokus. Vor allem Familien werden sich beim Blick auf die Preise fragen: Können wir uns das überhaupt leisten? Es gibt preiswerte Alternativen. Doch die Bäder und ihre Gebühren lassen sich nur schwer vergleichen. Wir versuchen es dennoch.

