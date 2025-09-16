Hindelanger Schützen starten in neue Saison

Kaum ist der Hindelanger Viehscheid vorbei, hat für die kgl. priv. Schützengesellschaft Hindelang die neue Schießsaison begonnen: Das Training für Luftgewehr und Luftpistole findet wieder wöchentlich im Schützenhaus statt. Das Jugendtraining für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren beginnt jeweils freitags um 18 Uhr, das Erwachsenentraining findet wie gewohnt dienstags ab 19 Uhr statt.

Mit Vorfreude und Ehrgeiz blickt die SG Hindelang auf die bevorstehende Wettkampfsaison 2025/26, in der der Verein mit drei Rundenwettkampf-Mannschaften antritt. Neue Gesichter sind dabei jederzeit willkommen: Ob Schnuppertraining oder fester Einstieg ins Sportschießen – interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind herzlich eingeladen, Teil der Schützengemeinschaft zu werden.

Neben der Vorfreude auf die neue Saison blickt die SG Hindelang auch mit großer Dankbarkeit auf ein besonderes Ereignis zurück: das Jubiläumsfest des Gebirgstrachtenvereins d'Ostrachtaler, das mit einem stimmungsvollen Festumzug zahlreiche Gäste begeisterte. Die Schützengesellschaft war Teil des Festsonntages mit einem Festwagen unter dem Motto „Adlerkönig Leo Dorn“ und bedankt sich auf diesem Weg bei allen Mitwirkenden des Vereins sowie dem Veranstalter für die gelungene Organisation.

Mit frischer Motivation, geselligem Miteinander und sportlichem Ehrgeiz starten die Hindelanger Schützen nun nach vorne – bereit für eine spannende und sportlich erfolgreiche Saison.

