„Wir müssen uns anpassen“: So wollen sich die Feuerwehren im Oberallgäu gegen Hochwasser rüsten

Langanhaltende Niederschläge sind im Allgäu nichts Außergewöhnliches. Doch diese Wetterkonstellation, die sich im Juli 2024 über dem Oberallgäu zusammenbraute, war neu: Auf ein Tiefdruckgebiet aus Italien trafen weitere kräftige Regenschauer, sagte Bernhard Simon, Leiter des Wasserwirtschaftsamts Kempten, jüngst im Oberallgäuer Kreistag. „Die Böden waren komplett gesättigt, die Bäche voll - und dann kamen die Starkregenzellen“, erinnerte sich Simon. Die Folge: Innerhalb kurzer Zeit standen einzelne Gemeinden wie Betzigau unter Wasser.
Klimawandel im Allgäu
