Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Hygienemanagement an Klinik Immenstadt: Parkplatz-Kassenautomaten gehören nicht zum Hygienekonzept

Hygienemanagement in Kliniken

Fäkalkeime auf dem Touchscreen! Darum finden manche die Kassen-Automaten an der Klinik ekelig

„Da tippen unzählige Menschen nach dem Arzt- oder Patientenbesuch drauf ’rum.“ Fallen Parkautomaten unters Klinik-Hygienemanagement? Die Antwort schockiert.
Von Ulrich Weigel
    • |
    • |
    • |
    Gründliches Händewaschen gehört zum Toilettengang dazu. Das machten vor wenigen Jahren auch der frühere Oberallgäuer Landrat Anton Klotz und Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle (rechts) vor.
    Gründliches Händewaschen gehört zum Toilettengang dazu. Das machten vor wenigen Jahren auch der frühere Oberallgäuer Landrat Anton Klotz und Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle (rechts) vor. Foto: Ulrich Weigel (Archivbild)

    Die Kritik von Bürgern am Bezahlsystem für Parkplätze der Klinik Immenstadt begrenzt sich nicht auf Kundenfreundlichkeit und Strafgebühren. Ein 63-Jähriger findet es aus ganz anderem Grund schrecklich, die Bildschirme der Kassenautomaten am Gesundheitszentrum Immenstadt (GZI) zu bedienen. Er sorgt sich um die Hygiene, da dort ja unzählige Menschen nach dem Arzt- oder Patientenbesuch mit den Fingern darauf herumtippten. Was mögen dort alles für Keime sein, fragte er unsere Redaktion.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden