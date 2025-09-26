Neuer Trachtenladen in Immenstadt: Kemptener Unternehmen will 27. Filiale eröffnen

Ob Münchner Oktoberfest, Allgäuer Festwoche in Kempten oder Viehscheide - Trachten stehen bei vielen Menschen hoch im Kurs. In einigen Monaten soll in Immenstadt ein weiteres Geschäft für Trachtenmoden interessierte Kunden versorgen. Ein 2015 in Kempten gegründeter Trachtenhändler will am 27. Februar seine 27. Filiale eröffnen - und zwar am Immenstädter Marienplatz. Das Geschäft entsteht im ehemaligen Schlecker-Gebäude auf rund 500 Quadratmetern.

