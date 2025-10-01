Diesel verschmutzt Hochrainebach in Immenstadt - Verursacher ermittelt

Ein Autohaus hat am Dienstag den Hochrainebach in Immenstadt verunreinigt. Laut Polizei lief bei Reinigungsarbeiten Diesel aus.

Ölfilm auf dem Hochrainebach in Immenstadt

Ein 46 Jahre alter Mann stellte am Dienstag fest, dass sich auf dem Hochrainebach im Bereich der Weißstraße ein Ölfilm befindet. Die Feuerwehr und die Abwasserentsorgung Immenstadt nahmen sich dem Problem an. Der Verursacher war schnell gefunden.

Reinigungsarbeiten an Auto führen zu Ölsperren und Kanalreinigung

Bei der Reinigung eines Fahrzeugs in einem Autohaus war in geringen Mengen Diesel ausgelaufen und in den Kanal geflossen. Die Feuerwehr richtete umgehend Ölsperren ein. Auch eine Kanalreinigung wurde laut Polizei durchgeführt.

