Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Immenstadt: Diesel im Hochrainebach führt zu Ölfilm - Verursacher gefunden

Verunreinigung

Diesel verschmutzt Hochrainebach in Immenstadt - Verursacher ermittelt

Im Hochrainebach in Immenstadt wurde am Dienstag ein Ölfilm entdeckt. Der Verursacher war schnell gefunden.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Wie hier bildete sich nach einer Verunreinigung im Hochrainebach in Immenstadt ein Ölfilm auf der Wasseroberfläche.
    Wie hier bildete sich nach einer Verunreinigung im Hochrainebach in Immenstadt ein Ölfilm auf der Wasseroberfläche. Foto: IMAGO / Nikito (Symbolbild)

    Ein Autohaus hat am Dienstag den Hochrainebach in Immenstadt verunreinigt. Laut Polizei lief bei Reinigungsarbeiten Diesel aus.

    Ölfilm auf dem Hochrainebach in Immenstadt

    Ein 46 Jahre alter Mann stellte am Dienstag fest, dass sich auf dem Hochrainebach im Bereich der Weißstraße ein Ölfilm befindet. Die Feuerwehr und die Abwasserentsorgung Immenstadt nahmen sich dem Problem an. Der Verursacher war schnell gefunden.

    Reinigungsarbeiten an Auto führen zu Ölsperren und Kanalreinigung

    Bei der Reinigung eines Fahrzeugs in einem Autohaus war in geringen Mengen Diesel ausgelaufen und in den Kanal geflossen. Die Feuerwehr richtete umgehend Ölsperren ein. Auch eine Kanalreinigung wurde laut Polizei durchgeführt.

    Weitere und immer aktuelle Nachrichten aus Immenstadt und der Umgebung gibt es hier.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden