Polizei entdeckt Mottfeuer in Immenstadt südlich des Alpsees

Am Donnerstagnachmittag hat jemand ein Mottfeuer in der Nähe einer Alpe südlich des Alpsees angezündet. Das berichtet die Polizei.

Mottfeuer im Oberallgäu derzeit verboten

Das Landratsamt Oberallgäu hat jedoch eine Allgemeinverfügung erlassen, laut der ein Abbrennen pflanzlicher Abfälle bei einer Waldbrandstufe von 3 bis 5 untersagt wird. Daher leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Verantwortlichen des Mottfeuers ein. Zudem wird das Landratsamt den Fall prüfen müssen.

Waldbrandgefahr im Allgäu aktuell: Das sind die Warnstufen des DWD

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) gilt im Allgäu derzeit die Waldbrandgefahrstufe 3. Das sind die Warnstufen des DWD:

Stufe 1: sehr geringe Gefahr

Stufe 2: geringe Gefahr

Stufe 3: mittlere Gefahr

Stufe 4: hohe Gefahr

Stufe 5: sehr hohe Gefahr

Mehr Nachrichten aus Immenstadt und dem Oberallgäu lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Immenstadt im Allgäu