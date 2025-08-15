Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Immenstadt: Mottfeuer nahe Alpe am Alpsee gezündet – trotz Waldbrandgefahr

Trotz Waldbrandgefahr

Polizei entdeckt Mottfeuer in Immenstadt südlich des Alpsees

In Immenstadt wurde ein Mottfeuer in der Nähe eines Waldes entdeckt. Wegen der aktuellen Waldbrandgefahr ist dies jedoch verboten.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Im Oberallgäu ist das Abbrennen von Mottfeuern derzeit verboten.
    Im Oberallgäu ist das Abbrennen von Mottfeuern derzeit verboten. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Am Donnerstagnachmittag hat jemand ein Mottfeuer in der Nähe einer Alpe südlich des Alpsees angezündet. Das berichtet die Polizei.

    Mottfeuer im Oberallgäu derzeit verboten

    Das Landratsamt Oberallgäu hat jedoch eine Allgemeinverfügung erlassen, laut der ein Abbrennen pflanzlicher Abfälle bei einer Waldbrandstufe von 3 bis 5 untersagt wird. Daher leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Verantwortlichen des Mottfeuers ein. Zudem wird das Landratsamt den Fall prüfen müssen.

    Waldbrandgefahr im Allgäu aktuell: Das sind die Warnstufen des DWD

    Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) gilt im Allgäu derzeit die Waldbrandgefahrstufe 3. Das sind die Warnstufen des DWD:

    • Stufe 1: sehr geringe Gefahr
    • Stufe 2: geringe Gefahr
    • Stufe 3: mittlere Gefahr
    • Stufe 4: hohe Gefahr
    • Stufe 5: sehr hohe Gefahr

    Mehr Nachrichten aus Immenstadt und dem Oberallgäu lesen Sie hier.

    Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Immenstadt im Allgäu

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden