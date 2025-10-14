Icon Menü
„Immenstädter Sommer“ in Oberstdorf: „Salut Salon“ bietet meisterhafte Musik-Komödchen

Klassik-Hits als meisterhafte Musik-Komödchen: "Salut Salon" in Oberstdorf

Die vier exzellenten Musikerinnen von "Salut Salon" kippen in Oberstdorf klassische Werke mit Lust und verschmitztem Lächeln aus der Schublade „Ernste Musik“.
Von Christoph Pfister
    Musikalischer Spaß auf höchstem Niveau: Vier exzellente Musikerinnen verwandeln als Quartett "Salut Salon" Klassik-Hits in meisterhafte Musk-Komödien.
    Notenblätter sind nichts für sie. Aufführung nach Tonsatz auch nicht. Sie suchen die Interpretation jenseits Notation und Vorgabe. Inhalt, Tempo, Dynamik, Klangfarbe, Artikulation bestimmen sie selbst. Kippen klassische Werke mit Lust und verschmitztem Lächeln aus der Schublade „Ernste Musik“. „Salut Salon“ – vier Musikerinnen inszenieren sich und ihre Auffassung namhafter Werke: Konzert mit Komödchen. „Rocken“ die feinsten Konzerthäuser der Republik - und das Oberstdorf-Haus.

