Klassik-Hits als meisterhafte Musik-Komödchen: "Salut Salon" in Oberstdorf

Notenblätter sind nichts für sie. Aufführung nach Tonsatz auch nicht. Sie suchen die Interpretation jenseits Notation und Vorgabe. Inhalt, Tempo, Dynamik, Klangfarbe, Artikulation bestimmen sie selbst. Kippen klassische Werke mit Lust und verschmitztem Lächeln aus der Schublade „Ernste Musik“. „Salut Salon“ – vier Musikerinnen inszenieren sich und ihre Auffassung namhafter Werke: Konzert mit Komödchen. „Rocken“ die feinsten Konzerthäuser der Republik - und das Oberstdorf-Haus.

