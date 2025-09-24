Icon Menü
Immenstädter Sommer: Kabarettist Benedikt Mitmannsberger stellt sich als „Loser-Typ“ vor

„Immenstädter Sommer“ im Kino

„Loser-Typ“ mit absurdem Humor: Preisgekrönter Kabarettist stellt seinen „seltsamen Fall“ in Immenstadt vor

Der österreichische Kabarettist Benedikt Mitmannsgruber tritt beim „Immenstädter Sommer“ auf. Wie er seine Bühnenfigur sieht und was die Besucher erwartet.
Von Marion Bässler
    • |
    • |
    • |
    Gewinner des Goldenen Besens 2021: Kabarettist Benedikt Mitmannsgruber.
    Gewinner des Goldenen Besens 2021: Kabarettist Benedikt Mitmannsgruber. Foto: Anna Sophie Koelbl

    „Ich war noch nie im Allgäu, aber ich denke, dass sich die Leute gut mit mir identifizieren können, weil ich aus einem kleinen Dorf komme“, sagt Benedikt Mitmannsgruber. Der österreichische Kabarettist tritt im Rahmen des „Immenstädter Sommers“ am Donnerstag, 25. September, im Unionfilmtheater auf und verspricht dem Publikum mit seinem Stand-up-Comedy-Programm „Der seltsame Fall des Benedikt Mitmannsgruber“ einen lustigen Abend.

