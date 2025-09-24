„Loser-Typ“ mit absurdem Humor: Preisgekrönter Kabarettist stellt seinen „seltsamen Fall“ in Immenstadt vor

„Ich war noch nie im Allgäu, aber ich denke, dass sich die Leute gut mit mir identifizieren können, weil ich aus einem kleinen Dorf komme“, sagt Benedikt Mitmannsgruber. Der österreichische Kabarettist tritt im Rahmen des „Immenstädter Sommers“ am Donnerstag, 25. September, im Unionfilmtheater auf und verspricht dem Publikum mit seinem Stand-up-Comedy-Programm „Der seltsame Fall des Benedikt Mitmannsgruber“ einen lustigen Abend.
„Immenstädter Sommer“ im Kino
