Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

„Immenstädter Sommer“ präsentiert das ungewöhnliche Quartett „Salut Salon“ in Oberstdorf

So geht der Immenstädter Sommer weiter

„Ich hab‘ mein Leben vergeigt“: Violinistin stellt ihr Quartett „Salut Salon“ vor, das in Oberstdorf auftritt

Violinistin Angelika Bachmann hat mit einer Gruppe von Musikerinnen das Ensemble „Salut Salon“ gegründet. Ihm liegt ein ungewöhnliches Konzept zugrunde.
Von Marion Bässler
    • |
    • |
    • |
    Mit seinem Programm "Heimat" tritt das Quartett "Salut Salon" in Oberstdorf auf. Das Konzert setzt den "Immenstädter Sommer" fort.
    Mit seinem Programm "Heimat" tritt das Quartett "Salut Salon" in Oberstdorf auf. Das Konzert setzt den "Immenstädter Sommer" fort. Foto: Gabo

    „Ich hab‘ mein Leben vergeigt“, sagt Angelika Bachmann scherzhaft. Ihr Leben entspricht allerdings genau dem Gegenteil der eigentlichen Bedeutung dieses Ausspruchs, denn die 53-jährige Hamburgerin ist nicht nur eine bekannte Violinistin und Komponistin, sondern auch Psychologin. Für ihr soziales Engagement, mit dem sie sich für chancengleiche musikalische Bildung von Kindern und Jugendlichen einsetzt, wurde sie 2011 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Der Mittelpunkt ihres Lebens ist allerdings ihr Herzensinstrument, die Violine. Allgäuer Musikliebhaber können Angelika Bachmann am Mittwoch, 8. Oktober, um 20 Uhr live erleben, wenn sie im Rahmen vom „Immenstädter Sommer“ mit ihrem Quartett „Salut Salon“ im Oberstdorf-Haus gastiert.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden