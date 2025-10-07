„Ich hab‘ mein Leben vergeigt“: Violinistin stellt ihr Quartett „Salut Salon“ vor, das in Oberstdorf auftritt

„Ich hab‘ mein Leben vergeigt“, sagt Angelika Bachmann scherzhaft. Ihr Leben entspricht allerdings genau dem Gegenteil der eigentlichen Bedeutung dieses Ausspruchs, denn die 53-jährige Hamburgerin ist nicht nur eine bekannte Violinistin und Komponistin, sondern auch Psychologin. Für ihr soziales Engagement, mit dem sie sich für chancengleiche musikalische Bildung von Kindern und Jugendlichen einsetzt, wurde sie 2011 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Der Mittelpunkt ihres Lebens ist allerdings ihr Herzensinstrument, die Violine. Allgäuer Musikliebhaber können Angelika Bachmann am Mittwoch, 8. Oktober, um 20 Uhr live erleben, wenn sie im Rahmen vom „Immenstädter Sommer“ mit ihrem Quartett „Salut Salon“ im Oberstdorf-Haus gastiert.
