„Gewinn für alle“ - So macht Immenstadt Geld locker, um die Innenstadt zu stärken

Die Innenstadt stärken und etwa bei Bürgern, Händlern oder Vereinen kleinere Investitionen anschieben, die dem Stadtkern guttun. Darauf zielt der Verfügungsfonds „Zukunft Innenstadt“ ab, den es nächstes Jahr im Städtle geben soll. Im Stadtrat kam das Projekt gut an. Bürgermeister Nico Sentner sprach von einer Gewinn-Situation „für alle in der Innenstadt“. Das Gremium beschloss einstimmig, diesen Fonds einzurichten, der auch von der Städtebauförderung unterstützt wird.
Zentrum stärken
