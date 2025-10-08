Icon Menü
Innenstadt stärken: Immenstadt fördert mit neuem Fonds ab 2026 Bürger, Vereine, Unternehmen

Zentrum stärken

„Gewinn für alle“ - So macht Immenstadt Geld locker, um die Innenstadt zu stärken

Neuer Fonds „Zukunft Innenstadt“ steht Bürgern, Unternehmern, Eigentümern und Vereinen offen und soll Investitionen anschieben. Dafür gibt es Geld geschenkt.
Von Ulrich Weigel
    Immenstadts Innenstadt stärken - das will die Stadt mit einem Fonds, der verschiedene Projekte, Aktionen und Maßnahmen anstoßen soll.
    Immenstadts Innenstadt stärken - das will die Stadt mit einem Fonds, der verschiedene Projekte, Aktionen und Maßnahmen anstoßen soll. Foto: Christian Bischoff

    Die Innenstadt stärken und etwa bei Bürgern, Händlern oder Vereinen kleinere Investitionen anschieben, die dem Stadtkern guttun. Darauf zielt der Verfügungsfonds „Zukunft Innenstadt“ ab, den es nächstes Jahr im Städtle geben soll. Im Stadtrat kam das Projekt gut an. Bürgermeister Nico Sentner sprach von einer Gewinn-Situation „für alle in der Innenstadt“. Das Gremium beschloss einstimmig, diesen Fonds einzurichten, der auch von der Städtebauförderung unterstützt wird.

