Zentrum stärken „Gewinn für alle“ - So macht Immenstadt Geld locker, um die Innenstadt zu stärken

Neuer Fonds „Zukunft Innenstadt“ steht Bürgern, Unternehmern, Eigentümern und Vereinen offen und soll Investitionen anschieben. Dafür gibt es Geld geschenkt.