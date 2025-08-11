Jugendlicher mit Mountain-Kart baut Unfall an der Hörnerbahn in Bolsterlang

Verletzt hat sich ein 16 Jahre alter Jugendlicher bei einem Unfall mit einem Mountain-Kart nahe der Hörnerbahn in Bolsterlang. Laut Polizei waren zwei Dinge für den Unfall ursächlich.

Unfall an der Hörnerbahn in Bolsterlang: Zu schnell und Fahrfehler

Der 16-Jährige fuhr am Sonntagmittag mit einem sogenannten „Mountain-Kart“ von der Hörnerbahnbergstation den asphaltierten Weg ins Tal hinab. Kurz bevor er an der Talstation an kam, stürzte der 16-Jährige jedoch. Der Polizei nach ereignete sich der Sturz wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und eines Fahrfehlers.

Verletzt ins Krankenhaus gebracht

Bei dem Unfall zog sich der 16-Jährige diverse Prellungen und Schürfwunden zu. Er wurde durch die Bergwacht Sonthofen sowie dem Rettungsdienst versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Sachschaden entstand keiner.

