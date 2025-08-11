Icon Menü
Jugendlicher (16) verunglückt mit Mountain-Kart an der Hörnerbahn in Bolsterlang

Bergwacht und Rettung im Einsatz

Jugendlicher mit Mountain-Kart baut Unfall an der Hörnerbahn in Bolsterlang

Ein 16-Jähriger verletzt sich bei einer Abfahrt mit dem Mountain-Kart an der Hörnerbahn in Bolsterlang. Die Bergwacht Sonthofen und der Rettungsdienst rücken aus.
Von Allgäuer Zeitung
    Ein 16-jähriger Jugendlicher hat sich am Sonntag bei einer Abfahrt mit einem Mountain-Kart an der Hörnerbahn in Bolsterlang verletzt. (Symbolbild)
    Ein 16-jähriger Jugendlicher hat sich am Sonntag bei einer Abfahrt mit einem Mountain-Kart an der Hörnerbahn in Bolsterlang verletzt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Westend61

    Verletzt hat sich ein 16 Jahre alter Jugendlicher bei einem Unfall mit einem Mountain-Kart nahe der Hörnerbahn in Bolsterlang. Laut Polizei waren zwei Dinge für den Unfall ursächlich.

    Unfall an der Hörnerbahn in Bolsterlang: Zu schnell und Fahrfehler

    Der 16-Jährige fuhr am Sonntagmittag mit einem sogenannten „Mountain-Kart“ von der Hörnerbahnbergstation den asphaltierten Weg ins Tal hinab. Kurz bevor er an der Talstation an kam, stürzte der 16-Jährige jedoch. Der Polizei nach ereignete sich der Sturz wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und eines Fahrfehlers.

    Verletzt ins Krankenhaus gebracht

    Bei dem Unfall zog sich der 16-Jährige diverse Prellungen und Schürfwunden zu. Er wurde durch die Bergwacht Sonthofen sowie dem Rettungsdienst versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Sachschaden entstand keiner.

