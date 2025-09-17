Junge (3) in Sonthofen mit Tretroller, aber ohne Mutter auf Entdeckungstour

Eine Mutter spazierte am Dienstagmorgen, 16. September 2025, mit ihrem dreijährigen Sohn durch die Fußgängerzone in Sonthofen. Auf Höhe eines Handyladens blieb die Mutter am Schaufenster stehen, um sich ein Angebot anzusehen. In der Zwischenzeit entfernte sich der Sohn mit seinem Tretroller in unbekannte Richtung. Er hatte anscheinend vor, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden.

Polizei Sonthofen betreut Dreijährigen

Jedenfalls begab sich der Dreijährige selbstständig auf Entdeckungstour. Die Mutter bemerkte das Verschwinden ihres Sohnes und begann nach kurzer Zeit mit der Suche. Der Junge gelangte im Verlauf seiner Reise bis zum Stadtbrunnen, wo er einer aufmerksamen Passantin auffiel.

Da der Junge aufgrund seines Alters kaum sprach, brachte die Passantin ihn zur Polizeiinspektion Sonthofen. Auch in den Diensträumen zeigte sich der kleine Abenteurer unbeeindruckt und startete sofort seine Erkundungstour durch das Dienstgebäude. Die Mutter konnte ihren Sohn kurze Zeit später wieder in die Arme schließen.