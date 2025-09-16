Icon Menü
Kabarettist Max Beier entfacht in Immenstadt ein Schnellfeuer der Pointen

Schnellfeuer der Pointen in der Hofmühle

„Die Liebe ist eine Krankheit“: Kabarett mit Max Beier bei "Klick" in Immenstadt

Kabarettist Max Beier gibt beim Kleinkunstverein „Klick“ in Immenstadt Tipps für die richtige Kommunikation - im Bett und in anderen Lebenslagen.
Von Rainer Schmid
    „Schatz, wegen mir musst du niemals grundlos eifersüchtig sein“: Kabarettist Max Beier gibt Tipps für die richtige Kommunikation "im Bett".
    „Schatz, wegen mir musst du niemals grundlos eifersüchtig sein“: Kabarettist Max Beier gibt Tipps für die richtige Kommunikation "im Bett". Foto: Rainer Schmid

    „Und – wie war ich?“ fragt der Kabarettist sein Publikum als Zugabe. Löst damit aber eine letzte, fast brüllende Lachsalve aus. Denn Max Beier setzt dazu sein gewinnendstes, superverschmitztes, hintergründigstes Lächeln auf. Sodass jede und jeder im „klicklich“ randvollen Saal des Immenstädter Museums Hofmühle kapiert, dass diese einfache No-go-Frage mehrdeutiges Anhängsel der vorigen Kabarett-Lektion über die Wichtigkeit richtiger Kommunikation „im Bett“ ist: „Schatz, wegen mir musst du niemals grundlos eifersüchtig sein“ – so soll man beispielsweise grundlose Eifersucht des Partners, der Partnerin ruhigstellen. Auch lobende Zuwendung sei wichtig: „Ohne dich ist jeder Tag halb so lang!“

