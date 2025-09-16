„Die Liebe ist eine Krankheit“: Kabarett mit Max Beier bei "Klick" in Immenstadt

„Und – wie war ich?“ fragt der Kabarettist sein Publikum als Zugabe. Löst damit aber eine letzte, fast brüllende Lachsalve aus. Denn Max Beier setzt dazu sein gewinnendstes, superverschmitztes, hintergründigstes Lächeln auf. Sodass jede und jeder im „klicklich“ randvollen Saal des Immenstädter Museums Hofmühle kapiert, dass diese einfache No-go-Frage mehrdeutiges Anhängsel der vorigen Kabarett-Lektion über die Wichtigkeit richtiger Kommunikation „im Bett“ ist: „Schatz, wegen mir musst du niemals grundlos eifersüchtig sein“ – so soll man beispielsweise grundlose Eifersucht des Partners, der Partnerin ruhigstellen. Auch lobende Zuwendung sei wichtig: „Ohne dich ist jeder Tag halb so lang!“
Schnellfeuer der Pointen in der Hofmühle
