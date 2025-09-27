Zukunftsfähiger Katastrophenschutz: Das Oberallgäu bereitet sich auf unerwartete Krisen vor

Das Hochwasser 2005, die Schlammlawine in Oberstdorf 2015, der Lawinenabgang 2019 auf ein Hotel in Balderschwang: Diese Liste könnte noch erweitert werden. Es waren alles große Einsätze im Landkreis. Vor allem waren es Lagen, bei denen verschiedenste Beteiligte von Blaulichtorganisation, Landkreis, Kommunen, private Unternehmen und Einzelpersonen zusammenarbeiten mussten, um sie zu bewältigen.

