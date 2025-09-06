Icon Menü
Keine Post im Stillachtal bei Oberstdorf: Deutsche Post nennt kuriosen Grund

Wenn der Postmann nicht klingelt

Keine Pakete und Briefe im Stillachtal: Diesen kuriosen Grund nennt die Deutsche Post

In den vergangenen Wochen erhielten die Menschen im Stillachtal oft keine Post. Ein Unding, finden die Anwohner. Die Deutsche Post liefert eine kuriose Erklärung.
Von Luke Maguire
    Brief- und Paketzusteller der Deutschen Post liefern bundesweit regulär jeden Werktag rund 42 Millionen Briefe und rund 6,7 Millionen Pakete aus.
    Brief- und Paketzusteller der Deutschen Post liefern bundesweit regulär jeden Werktag rund 42 Millionen Briefe und rund 6,7 Millionen Pakete aus. Foto: Monika Skolimowska (Symbolbild)

    Morgens die Haustüre öffnen, Zeitung und Post aus dem Briefkasten holen und gemütlich frühstücken. Für die meisten Menschen ist das nichts Besonderes. Wer allerdings im Stillachtal bei Oberstdorf wohnt, musste zuletzt auf diese Morgenidylle verzichten, wie Anwohner Oskar Fischer berichtet. „Allein im Juli gab es viermal keine Zustellung. Besonders ärgerlich: ohne jegliche Information. Weder eine Ankündigung, noch eine Erklärung oder gar Entschuldigung. Das ist einfach nur unseriöse, ja minderwertige Dienstleistungsqualität“, sagt Fischer.

