Keine Pakete und Briefe im Stillachtal: Diesen kuriosen Grund nennt die Deutsche Post

Morgens die Haustüre öffnen, Zeitung und Post aus dem Briefkasten holen und gemütlich frühstücken. Für die meisten Menschen ist das nichts Besonderes. Wer allerdings im Stillachtal bei Oberstdorf wohnt, musste zuletzt auf diese Morgenidylle verzichten, wie Anwohner Oskar Fischer berichtet. „Allein im Juli gab es viermal keine Zustellung. Besonders ärgerlich: ohne jegliche Information. Weder eine Ankündigung, noch eine Erklärung oder gar Entschuldigung. Das ist einfach nur unseriöse, ja minderwertige Dienstleistungsqualität“, sagt Fischer.
Wenn der Postmann nicht klingelt
