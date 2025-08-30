Icon Menü
Kiffen schädlich: Neuer Chef des Amtsgerichts Sonthofen, Nikolaus Lantz, warnt vor Cannabis-Konsum

Cannabis und Schizophrenie

Neuer Chef am Amtsgericht Sonthofen: Richter Lantz warnt vor Cannabis-Gefahren für Jugendliche

„Ein kleiner Teil der Bevölkerung rutscht von einem Schlamassel in den nächsten“, sagt der Jurist. Diese Rolle spielt das Böse im Menschen.
Von Ulrich Weigel
    • |
    • |
    • |
    Nikolaus Lantz ist der neue Direktor des Amtsgerichts Sonthofen. Er warnt gerade junge Menschen vor den Folgen des Cannabis-Konsums.
    Nikolaus Lantz ist der neue Direktor des Amtsgerichts Sonthofen. Er warnt gerade junge Menschen vor den Folgen des Cannabis-Konsums. Foto: Ulrich Weigel

    Nikolaus Lantz ist neuer Leiter des Amtsgerichts Sonthofen – und damit nach spannenden Stationen beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe und beim Landgericht in München ins Allgäu zurückgekehrt. Der Richter stammt aus Kempten, wo er vor Jahren seine Justizlaufbahn als Staatsanwalt begonnen hatte. In Sonthofen bearbeitet er wie sein Vorgänger Claus Ammann Jugendstrafsachen und Ordnungswidrigkeiten.

