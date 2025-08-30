Neuer Chef am Amtsgericht Sonthofen: Richter Lantz warnt vor Cannabis-Gefahren für Jugendliche

Nikolaus Lantz ist neuer Leiter des Amtsgerichts Sonthofen – und damit nach spannenden Stationen beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe und beim Landgericht in München ins Allgäu zurückgekehrt. Der Richter stammt aus Kempten, wo er vor Jahren seine Justizlaufbahn als Staatsanwalt begonnen hatte. In Sonthofen bearbeitet er wie sein Vorgänger Claus Ammann Jugendstrafsachen und Ordnungswidrigkeiten.

