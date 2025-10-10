Klänge des Friedens und der Freude: Orgelkunst in der Kirche St. Nikolaus in Immenstadt

Wer wünscht sich nicht Ruhe und Geborgenheit in bewegten Zeiten? Johann Sebastian Bach weiß Trost zu spenden. Seine Arie „Schafe können sicher weiden, wo ein guter Hirte wacht“ aus der sogenannten Jagd-Kantate, BWV 208, malt – auch wenn auf den Text verzichtet wird – ein musikalisches Bild des Friedens und Beschütztseins. Peter-René Steiner vermag dieses eigentlich für Orchester geschaffene pastorale Idyll auf einem einzigen Instrument zu entfalten, der Orgel in der Immenstädter Stadtpfarrkirche St. Nikolaus. Ihr entlockt er lichte, zarte Töne, die besänftigen und gleichwohl in verschiedenen Facetten schimmern.
Musikalische Reise durch Europa
