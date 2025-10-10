Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Kirchenmusik in Immenstadt: Peter-René Steiner zeigt seine Orgelkunst in St. Nikolaus

Musikalische Reise durch Europa

Klänge des Friedens und der Freude: Orgelkunst in der Kirche St. Nikolaus in Immenstadt

Peter René Steiner erweist sich bei einem Orgelkonzert in Immenstadt als Meister feinfühliger Ausdeutungen. Sein Programm ist ebenso anregend wie ungewöhnlich.
Von Klaus Schmidt
    • |
    • |
    • |
    Meister der subtilen Klangkunst: Organist Peter-René Steiner beim Konzert in der Immenstädter Kirche St. Nikolaus
    Meister der subtilen Klangkunst: Organist Peter-René Steiner beim Konzert in der Immenstädter Kirche St. Nikolaus Foto: Michael Hanel

    Wer wünscht sich nicht Ruhe und Geborgenheit in bewegten Zeiten? Johann Sebastian Bach weiß Trost zu spenden. Seine Arie „Schafe können sicher weiden, wo ein guter Hirte wacht“ aus der sogenannten Jagd-Kantate, BWV 208, malt – auch wenn auf den Text verzichtet wird – ein musikalisches Bild des Friedens und Beschütztseins. Peter-René Steiner vermag dieses eigentlich für Orchester geschaffene pastorale Idyll auf einem einzigen Instrument zu entfalten, der Orgel in der Immenstädter Stadtpfarrkirche St. Nikolaus. Ihr entlockt er lichte, zarte Töne, die besänftigen und gleichwohl in verschiedenen Facetten schimmern. 

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden