Musikalische Reise durch Europa Klänge des Friedens und der Freude: Orgelkunst in der Kirche St. Nikolaus in Immenstadt

Peter René Steiner erweist sich bei einem Orgelkonzert in Immenstadt als Meister feinfühliger Ausdeutungen. Sein Programm ist ebenso anregend wie ungewöhnlich.