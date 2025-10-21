Icon Menü
Kirchenmusik in Immenstadt: Preisgekrönter philippinischer Chor löst ungeheuren Jubel aus

Preisgekrönter Chor

Die Wucht der Emotion: So begeistert ein philippinischer Chor in Immenstadt

Dieser Gesang fesselt vom ersten Ton an: „Los Cantantes de Manila“ lösen mit ihren mitreißenden Interpretationen ungeheuren Jubel in St. Nikolaus aus.
Von Klaus Schmidt
    • |
    • |
    • |
    Freude über den Jubel: "Los Cantantes de Manila" lösen mit ihrem Konzert in der Immenstädter Pfarrkirche St. Nikolaus große Begeisterung bei den Zuhörern aus.
    Freude über den Jubel: "Los Cantantes de Manila" lösen mit ihrem Konzert in der Immenstädter Pfarrkirche St. Nikolaus große Begeisterung bei den Zuhörern aus.

    Man vermag ihn auf der Haut zu spüren. In eisiger Kälte lässt er sich wie aufsteigender Rauch sehen. Vor allem aber ist er zu hören, wenn Menschen lautstark Luft einsaugen oder ausstoßen: der Atem. Sein Geräusch bildet ein zentrales Motiv in den drei ausdrucksstarken „Breath Madrigals“ von Lorenzo Donati und die wiederum prägen den Beginn einer Choral Rhapsody, mit der „Los Cantantes de Manila“ ihr Konzert in der Immenstädter Pfarrkirche St. Nikolaus eröffnen.

