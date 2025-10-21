Die Wucht der Emotion: So begeistert ein philippinischer Chor in Immenstadt

Man vermag ihn auf der Haut zu spüren. In eisiger Kälte lässt er sich wie aufsteigender Rauch sehen. Vor allem aber ist er zu hören, wenn Menschen lautstark Luft einsaugen oder ausstoßen: der Atem. Sein Geräusch bildet ein zentrales Motiv in den drei ausdrucksstarken „Breath Madrigals“ von Lorenzo Donati und die wiederum prägen den Beginn einer Choral Rhapsody, mit der „Los Cantantes de Manila“ ihr Konzert in der Immenstädter Pfarrkirche St. Nikolaus eröffnen.

